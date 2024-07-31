İzmir bölgesinde yetkili elektrik dağıtım kurumu olan GDZ Elektrik, 6 saati aşan elektrik kesintisini duyurdu. 31 Temmuz İzmir elektrik kesintisi nedeniyle 11 ilçede elektrik kesintileri yaşanmaya başladı. Milyonlarca vatandaşı etkileyen bakım çalışmalarının ne zaman biteceği, İzmir’de hangi bölgelerde elektrikler yok ve İzmir elektrik kesintisi ne zaman sona erecek soruları da gündeme taşındı.
İzmir’de Hangi İlçelerde Elektrikler Kesildi?
GDZ Elektrik açıklamasına göre elektrik kesintisi uygulanan ilçeler , İzmir’in Urla, Kemalpaşa, Torbalı, Menemen, Gaziemir, Ödemiş, Seferihisar, Tire, Dikili, Buca ve Kiraz şeklinde. Saat 10.00 itibariyle kademeli şekilde kesilen elektrikler bu bölgelerdeki mahallelerin büyük bir bölümünde elektrik kullanımın engelledi.
İzmir’de Elektrikler Ne Zaman Gelecek?
İzmir elektrik kesintisi 10.00 – 16.00 saatleri arasına planlanmış durumda. Elektriklerin 16.00 itibariyle verilmesi bekleniyor. İzmir elektrik kesintisi uygulanan yerler ise şöyle;
- URLA
- KEMALPAŞA
- TORBALI
- GAZİEMİR
- ÖDEMİŞ
- MENEMEN
- ÖDEMİŞ
- SEFERİHİSAR
- TİRE
- DİKİLİ
- BUCA
- KİRAZ
- KARŞIYAKA
- BAYRAKLI
- BORNOVA
- KONAK
- BERGAMA
İzmir Elektrik Kesintisi Sorgulama
İzmir’de mahalle mahalle elektrik kesintisi sorgulamak için GDZ Elektrik elektrik sorgulama ekranını kullanabilirsiniz.