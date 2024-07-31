İzmir bölgesinde yetkili elektrik dağıtım kurumu olan GDZ Elektrik, 6 saati aşan elektrik kesintisini duyurdu. 31 Temmuz İzmir elektrik kesintisi nedeniyle 11 ilçede elektrik kesintileri yaşanmaya başladı. Milyonlarca vatandaşı etkileyen bakım çalışmalarının ne zaman biteceği, İzmir’de hangi bölgelerde elektrikler yok ve İzmir elektrik kesintisi ne zaman sona erecek soruları da gündeme taşındı.

İzmir’de Hangi İlçelerde Elektrikler Kesildi?

GDZ Elektrik açıklamasına göre elektrik kesintisi uygulanan ilçeler , İzmir’in Urla, Kemalpaşa, Torbalı, Menemen, Gaziemir, Ödemiş, Seferihisar, Tire, Dikili, Buca ve Kiraz şeklinde. Saat 10.00 itibariyle kademeli şekilde kesilen elektrikler bu bölgelerdeki mahallelerin büyük bir bölümünde elektrik kullanımın engelledi.

İzmir’de Elektrikler Ne Zaman Gelecek?

İzmir elektrik kesintisi 10.00 – 16.00 saatleri arasına planlanmış durumda. Elektriklerin 16.00 itibariyle verilmesi bekleniyor. İzmir elektrik kesintisi uygulanan yerler ise şöyle;

URLA

KEMALPAŞA

TORBALI

GAZİEMİR

ÖDEMİŞ

MENEMEN

ÖDEMİŞ

SEFERİHİSAR

TİRE

DİKİLİ

BUCA

KİRAZ

KARŞIYAKA

BAYRAKLI

BORNOVA

KONAK

BERGAMA

İzmir Elektrik Kesintisi Sorgulama

İzmir’de mahalle mahalle elektrik kesintisi sorgulamak için GDZ Elektrik elektrik sorgulama ekranını kullanabilirsiniz.