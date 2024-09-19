Türkiye’de en çok şubeye sahip market zincirlerinden birisi olan ŞOK; 21 Eylül ŞOK aktüel kataloğu ile gündem oldu. 21 Eylül itibariyle satışa çıkacak yeni ürünlerini duyuran market, uygun fiyatlı 3D yazıcı da satacak. 21 Eylül ile 28 Eylül tarihleri arasında devam edecek indirimlerde 3D yazıcının dışında pek çok üründe de özel indirimler yapılacak.

Kokoni 3D Yazıcı EC2 Özellikleri Neler? Kokoni 3D Yazıcı Alınır mı?

Bu hafta indirimlerde yer alacak Kokoni marka 3D yazıcı da yer aldı. Beyaz, turuncu ve yeşil olarak 3 farklı renk seçeneğine sahip olan 3D yazıcının fiyatı ise 9.999 TL. Kokoni 3D Yazıcı EC2 özellikleri dikkat çekiyor. Dünya genelinde en çok tercih edilen markalardan birisi olan Kokoni, akıllı uygulama kontrolü ile hızlı ve isteğe bağlı yazdırma seçeneği sunuyor. USB bağlantısı gerekmeden doğrudan uygulama üzerinden yönetebilen yazıcı, tek tıklama ile kolayca pürüzsüz ve hızlı baskı sunuyor. Maksimum 100 mm/s hızında üretim yapabilen yazıcıda, kompakt bir gövde ve taşınabilir yapı dikkat çekiyor. Kokoni 3D Yazıcı EC2 özellikleri şöyle;

Teknoloji: FDM / FFF

Nozul sayısı: 1

Nozul çapı: 0.4mm

Baskı hacmi: 100*100*58mm (genişlik*derinlik*yükseklik)

Makine ölçüleri: 189*301*231mm (genişlik*derinlik*yükseklik)

Tepsi: 101*101mm

Baskı malzemesi: Değiştirilmiş PLA

Ürün ağırlığı: 3.1kg

Güç: 60W

Baskı hızı: 100mm/s (maks.)

Dosya Desteği: STL/JPG/PNG

Bağlantı yöntemi: Wifi / Bluetooth

Fiyat performans ürünü olarak görülen Kokoni 3D Yazıcı EC2 başlangıç için uygun bulunuyor.

İşte 21 Eylül Şok Aktüel Ürün Kataloğu

21 Eylül Şok aktüel ürünlerinde fiyatlar ve satışa sunulacak ürünler şöyle;

Skytech 65″ 4K whaleOS Led Tv 17.599 TL

Skytech 55′ 4K whaleOS Led Tv 12.499 TL,

Skytech 50′ 4K whaleOS Led Tv 10.799 TL,

Arzum Mistost Izgara & Tost Makinesi 1.499 TL

Arzum Tea Blend Çay Makinesi 1.299 TL,

Fakir Press Pulp Narenciye Sıkacağı 899 TL

Tek Kişilik Mikrofiber Yorgan 349 TL,

Çift Kişilik Mikrofiber Yorgan 399 TL,

Pamuklu Çift Kişilik Battaniye 299 TL,

Pamuklu Tek Kişilik Battaniye 249 TL,

Küçük Çok Amaçlı Çanta 79,95 TL,

Büyük Çok Amaçlı Çanta 89,95 TL,

Çapraz Omuz Çanta 159 TL,

Silikon Micro Yastık 99,95 TL,

Klimalı Yastık 199 TL,

2’li Ranforce Yastık Kılıfı 99,95 TL,

2’li Kadın/Erkek Bambu Çorap 49,95 TL,

Wellsoft Ev Patiği 54,95 TL,

Kadın Düğmeli Pijama Takımı 399 TL,

Erkek Pijama Takımı 299 TL,

Erkek Flanel Gömlek 259 TL,

Dantelli Babet Çorabı 29,95 TL,

Erkek Terlik 79,95 TL,

Kadın Ponponlu Terlik 99,95 TL,

2’li Lazer Kesim Görünmez Çorap 99,95 TL

Şok 25 TL ve Üzeri Alışveriş Kampanyası

Her hafta olduğu gibi ŞOK’ta 21 Eylül indirimleriyle birlikte 25 TL ve üzeri alışveriş kampanyası da başlayacak. Kampanyada bu hafta yer alacak ürünler ve fiyatları ise şöyle;