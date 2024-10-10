Türkiye’de özel sektördeki iş sorunları ve kamuya alımların büyük oranda azaltılmış olması, jandarma gibi askeri alanlara yapılacak alımlara yüksek ilgi duyulmasına neden oluyor. Bu kapsamda jandarma tarafından yapılan açıklamalarda 9 bin 690 uzman erbaş yapılacağının duyurulması da gündemde hareketlilik yarattı. Yayınlanan kılavuz ile tüm ayrıntılar paylaşılırken başvuru yapan adaylar için 200 TL’lik sınav ücreti alınacağı belirtildi. Sınav ücretini ödemeyen adayların başvuruları ise iptal edilecek.

9 Bin 600 Jandarma Uzman Erbaş Alım Branşları

PTS başvuru ekranı üzerinden yürütülecek 9 bin 600 Jandarma Uzman Erbaş alımında branşlara göre dağılım şöyle;

9 bin 75 jandarma

5 bot serdümeni

500 sıhhiyeci

100 muhabere

10 havacılık

9 Bin 600 Jandarma Uzman Erbaş Alım Başvuruları

PTS üzerinden e-devlet girişi ile başvuru yapabilecek adayların 21 Ekim’e kadar başvuru yapabilmesi bulunuyor. “2025 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş Temini” adıyla paylaşılan kılavuz kapsamında sürdürülecek alımlarda KPSS puanının en az 50 olması gerekiyor. Şehit veya vazife malulü eş ve çocuklarının başvurularında ise KPSS puanının 40 olması yeterli olacak. Başvuru koşulları şöyle;

Türk vatandaşı ve erkek olmak, Başvuru yapacak adaylarda eğitim şartı ile ilgili olarak; Jandarma branşından başvuru yapacak adaylarda en az ortaöğretim (lise) mezuniyeti şartı aranmakta olup, ortaöğretim (lise), ön lisans ve lisans bölümlerinin tamamı başvuru yapabileceklerdir. Diğer branşlar için ise Tablo (2-4)’te belirtilen eğitim seviyesindeki bölümlerden mezun olma şartı aranacaktır. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü (01 Ocak 2024) itibarıyla 20 (yirmi) yaşından gün almış olmak ve 27 (yirmi yedi) yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 2005 (dahil) – 01 Ocak 1997 (dahil) tarihleri arasında doğanlar],

ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için (Yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak görev yapanlardan müracaat edenler dahil) birlik komutanlıklarınca düzenlenen Tablo-5’teki nitelik belgesinden 80 (seksen) puan ve üzeri not almış olmak,