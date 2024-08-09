Türkiye’de bugün gündeme düşen Altındağ’daki köpek olayı, hayvanseverleri ayağa kaldırdı. Tüm Türkiye’den tepkiler yükselirken sosyal medyada da durum TT olmaya devam ediyor. Altındağ’daki köpek olayının ne olduğunu bilmeyenler ise Altındağ’daki köpek olayı nedir soruları gündeme geldi.

Altındağ’daki Köpek Olayı Nedir?

Altındağ’daki köpek olayı, Ankara’nın Altındağ ilçesinde hayvanların öldürülerek gömülmesi. Yapılan incelemelerde Altındağ’daki bir barınağın yakınlarında öldürülen 11 köpek bulundu. 11 köpek kazılarak çıkartılırken otopsi çalışmasının yapılacağı ifade edildi. Öldürülen köpekler için darp iddiası da bulunuyor. Konuyla ilgili araştırmalar tamamlandığında gerçekler ortaya çıkacak. ABB yaşanan olaylar sonrasında resmi açıklama yaptı.

ABB’den Altındağ Açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı açıklamada şöyle denildi;