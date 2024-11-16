Türkiye’de Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılmaması sonrasında Ocak zammı için beklentiler yükseldi. Ancak hükümet, tasarruf tedbirleri ve enflasyonu düşürme önceliğinde olduğu için önceki yıllarda olduğu gibi yüksek oranda bir zam planlanmıyor. Hükümet kanadından gelen ilk bilgilerde yüzde 25 ile 35 arasında bir oranda zam yapılacağı görülürken muhalefet partilerin tekliflerinde 30 bin bandı dahi aşıldı. Peki, AK Parti’nin gündemindeki asgari ücret zammı ne kadar? Kulislerde konuşulan rakamlar ne?

Asgari Ücrette Kritik Görüşmelere Başlıyor!

Aralık ayına 14 gün kalmasıyla birlikte asgari ücret pazarlıkları şimdiden başladı. Asgari ücret tespit komisyonunun yapacağı toplantı ile belirlenecek asgari ücrette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın arttırma yetkisi de bulunuyor. CNBC-e Ankara Temsilcisi Hazal Ateş’in paylaştığı kulis bilgisine göre pazarlıklar yüzde 25 ile 35 arasındaki bir oran ile başlayacak. Bu oranlar ile başlayacak pazarlıklarda çıkılabilecek en yüksek oranda teklifler kabul edilecek. Ancak sadece yüzde 25’lik zamda dahi asgari ücretin 21 bin 250 TL olması, beklentilerin altında kaldı.

Zira 17 bin 2 TL olan asgari ücrette enflasyon nedeniyle 3-4 bin TL’lik bir kaybın yaşandığı belirtiliyor. Ocak 2025’te yapılacak zam ile sadece bu oran telafi edilecek. Ancak artacak fiyatlar, tüm alanlarda yaşanacak zamlar nedeniyle asgari ücretli çalışanlar 2025 yılında zorlanacak. Merkez Bankası’nın yüzde 44’lük yıl sonu enflasyon beklentisi oranında zam yapılması durumunda asgari ücret 24 bin 483 liraya yükselecek. Asgari ücrette en yüksek zammın da bu kapsamda yüzde 44 olması bekleniyor.