Türkiye’de 29 Kasım emniyet müdürleri atamaları günde damga vurdu. Resmi Gazete’de yer alan düzenlemelerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla görevlendirmeler resmiyet kazandı.
İşte 6 İle Atanan Yeni Emniyet Müdürleri
Emniyet müdürü ataması yapılan 6 il Iğdır, Bingöl, Bilecik, Isparta, Şanlıurfa ve Ordu oldu. 6 ile atanan yeni isimler ise şöyle;
- Bingöl İl Emniyet Müdürlüğüne Bilecik İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı
- Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne Hakan Yılmaz
- Isparta İl Emniyet Müdürlüğüne Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici
- Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne Ordu İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy
- Ordu İl Emniyet Müdürlüğüne Ahmet Acar
- Iğdır İl Emniyet Müdürlüğüne Niyazi Turgay