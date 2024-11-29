Türkiye’de 29 Kasım emniyet müdürleri atamaları günde damga vurdu. Resmi Gazete’de yer alan düzenlemelerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla görevlendirmeler resmiyet kazandı.

İşte 6 İle Atanan Yeni Emniyet Müdürleri

Emniyet müdürü ataması yapılan 6 il Iğdır, Bingöl, Bilecik, Isparta, Şanlıurfa ve Ordu oldu. 6 ile atanan yeni isimler ise şöyle;