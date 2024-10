Tarım ve Orman Bakanlığı’nın gıdada tüketicilerin korunması adına başlattığı yeni proje, Türkiye’deki gündemi değiştirdi. Köfteci Yusuf’un ürünlerinde domuz eti kullandığını belirten bakanlık raporlarında yeni güncellemeler de sık sık yapılıyor. Yayınlanan yeni listede iki ildeki domuz, at ve eşek eti kullanımının yaygın hale gelmesi sosyal medyada tepki çekti. Vatandaşlar yaşanan olaylara yönelik tepkilerini gösterirken bakanlığın bu işletmelere karşı daha caydırıcı işlemler yapması gerektiğini söyledi.

İşte Bakanlığın Listesinden Yeni Detaylar

guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinden yayınlanan yeni gıda hilelerinde insan sağlığının çok kolay bir şekilde tehlikeye atılabildiği de görüldü. En çok kırmızı ette yapılan bu hilelelerde tavuk sakatatları, at, domuz ve eşek etleri ile dana etinin karıştırıldığı görüldü. Yeni listede ise en çok öne çıkan iki il Adana ve Sakarya oldu. Bu ilde yapılan incelemelerde yoğunlukla at ve eşek eti tespit edildi. Bu iki il, Türkiye’de en çok at ve eşek eti tüketiminin olduğu iki il olarak ön plana çıktı. Listede Adana’da 9 işletme, Sakarya’da ise 6 işletme açıklandı.

İşte yayınlanan o raporlar;