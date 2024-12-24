Bugün Türkiye üzücü bir haber ile güne başladı. Balıkesir’de faaliyette bulunan bir patlayıcı üretim fabrikasında patlama meydana geldi. İlk incelemelerde patlamada 12 kişinin yaşamını yitirdiği 3 kişinin ise yaralandığı ifade edildi. Duyurulan bu son dakika gelişmesi sonrasında patlamanın hangi fabrikada meydana geldiği ve neden kaynaklandığı da merak edilmeye başlandı. Peki Balıkesir’de hangi fabrikada patlama meydana geldi? Fabrikanın ismi ne?

Balıkesir’deki Patlama Hangi Fabrikada Oldu?

Balıkesir’de yaşanan patlama ZSR Patlayıcı Sanayi Anonim Şirketi’nde meydana geldi. Balıkesir’in Kavaklı köyündeki fabrika, uzun zamandan beri patlayıcı üretimi konusunda faaliyet gösteriyordu. 24 Aralık sabah 08.25’te meydana gelen patlamanın üretim bölümünde yaşandığı ve patlayıcı üretimi yapıldığından dolayı patlamanın çok şiddetli bir şekilde meydana geldiği ifade edildi. Kapsül üretimi yapılan bölümde yaşanan patlama sonrasında binanın büyük bir bölümünde çökme oluştuğu aktarıldı.

ZSR Patlayıcı Kimin?

24 Nisan 2024 itibariyle ZSR Patlayıcı Sanayi Anonim Şirketi el değiştirdi ve Topalipo AŞ bünyesine katıldı. “Hâlihazırda Zirve Holding Anonim Şirketi ve Senta Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin ortak kontrolünde bulunan ZSR Patlayıcı Sanayi Anonim Şirketinin belli orandaki hissesinin Topalipo a.s.ye devredilmesi suretiyle ZSR Patlayıcı Sanayi Anonim Şirketi üzerinde ortak kontrol tesis edilmesi işlemine izin verildi.” denilerek duyurulan gelişme ile şirket el değiştirmişti.