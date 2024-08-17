300 gram karışık kuruyemiş, 200 gram tuzlu leblebi, 40 gram meyve bar, 350 gram karamelize bisküvi kreması, 135 gram patates cipsi çeşitleri, 369 gram üzümlü kepekli bisküvi, 165 gram limon kreması gofret, 118 gram portakal aromalı şeker ilavesiz gofret ve 115 gram yumuşak şeker ekşi aromalı gibi ürünlerin yer aldığı 20 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olacak BİM kataloğu yayınlandı.

BİM İndirimli Ürünler Fiyat Listesi

BİM’in 20 Ağustos itibariyle raflara dizeceği ürünler ve fiyatları yayınlanan kataloğa göre şöyle:

Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 gr 249 TL

Torku Yarım Yağlı Süt 1 Litre 23,90 TL

Sek Az Yağlı Ayran 170 ml 4,75 TL

Sek Naneli Ayran 300 ml 9,90 TL

İçim %18 Yağlı Krema 200 ml 27,50 TL

Sek Protein Süt 330 ml 34,50 TL

İçim Az Yağlı Yoğurt 3 Kg 79,50 TL

Sek Çilekli Quark 140 gr 23,50 TL

Altınkılıç Orman Meyveli Kefir 1 Litre 49,50 TL

Kaanlar Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 900 gr 179 TL

Aknaz Lor Peyniri 1 Kg 49,50 TL

İçim Labne 3×180 gr 92,50 TL

Namet Acılı-Acısız Dana Kebap 150 gr 62,50 TL

Banvit Piliç Salam 1000 gr 57,50 TL

Banvit Piliç Uzun Sosis 1000 gr 75 TL

Akdo Dondurma Sade 680 ml 90 TL

Akdo Dondurma Kavun – Şeftali 680 ml 99 TL

Adora Dondurma Vişne Soslu Vanilyalı 100 ml 27,50 TL

Namet Dana Döner 500 gr 219 TL

Ramiz Dana İnegöl Köfte 500 gr 219 TL