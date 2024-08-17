300 gram karışık kuruyemiş, 200 gram tuzlu leblebi, 40 gram meyve bar, 350 gram karamelize bisküvi kreması, 135 gram patates cipsi çeşitleri, 369 gram üzümlü kepekli bisküvi, 165 gram limon kreması gofret, 118 gram portakal aromalı şeker ilavesiz gofret ve 115 gram yumuşak şeker ekşi aromalı gibi ürünlerin yer aldığı 20 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olacak BİM kataloğu yayınlandı.
BİM İndirimli Ürünler Fiyat Listesi
BİM’in 20 Ağustos itibariyle raflara dizeceği ürünler ve fiyatları yayınlanan kataloğa göre şöyle:
- Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 gr 249 TL
- Torku Yarım Yağlı Süt 1 Litre 23,90 TL
- Sek Az Yağlı Ayran 170 ml 4,75 TL
- Sek Naneli Ayran 300 ml 9,90 TL
- İçim %18 Yağlı Krema 200 ml 27,50 TL
- Sek Protein Süt 330 ml 34,50 TL
- İçim Az Yağlı Yoğurt 3 Kg 79,50 TL
- Sek Çilekli Quark 140 gr 23,50 TL
- Altınkılıç Orman Meyveli Kefir 1 Litre 49,50 TL
- Kaanlar Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 900 gr 179 TL
- Aknaz Lor Peyniri 1 Kg 49,50 TL
- İçim Labne 3×180 gr 92,50 TL
- Namet Acılı-Acısız Dana Kebap 150 gr 62,50 TL
- Banvit Piliç Salam 1000 gr 57,50 TL
- Banvit Piliç Uzun Sosis 1000 gr 75 TL
- Akdo Dondurma Sade 680 ml 90 TL
- Akdo Dondurma Kavun – Şeftali 680 ml 99 TL
- Adora Dondurma Vişne Soslu Vanilyalı 100 ml 27,50 TL
- Namet Dana Döner 500 gr 219 TL
- Ramiz Dana İnegöl Köfte 500 gr 219 TL
- Simbat Karışık Kuruyemiş 300 gr 90 TL
- Meray Tuzlu Leblebi 200 gr 28,50 TL
- Orvega Meyve Bar 40 gr 19,50 TL
- Glora Karamelize Bisküvi Kreması 350 gr 63,50 TL
- Patito Patates Cipsi Çeşitleri 135 gr 24 TL
- Cheetos Maxx Peynirli Mısır Çerezi 80 gr 19,50 TL
- Züber Nohut Cipsi 39,50 TL
- Ülker 9 Kat Tat Portakal Aromalı Şeker İlavesiz Gofret 118 gr 24,50 TL
- Wafer Master Limon Kremalı Gofret 165 gr 27,50 TL
- Eti Sultani Üzümlü Kepekli Bisküvi 369 gr 35 TL
- Eti Gong Pops Mısır Patlağı 110 gr 34,50 TL
- Sweeto Marshmallow Yumuşak Şeker 250 gr 24,50 TL
- Haribo Yumuşak Şeker Ekşi Aromalı 115 gr 21,50 TL
- Ülker Pembo Karışık Meyve Aromalı Sakız 3×22,5 gr 14,50 TL
- Glütensiz Sofra Muffin Kek 144 gr 34,50 TL
- Sofra Kurabiye 85 gr 26,50 TL
- So Cool Buzlu Çay Çeşitleri 330 ml 13,50 TL
- Kınık Aromalı Maden Suyu Çeşitleri 34,50 TL
- Bubble Tea Siri Aromalı İçecek Çeşitleri 44,50 TL
- Limy Aromalı İçecek Çeşitleri 3 Litre 36,50 TL
- I-Cool Enerji İçeceği 250 ml 13,50 TL
- Pin Drinks Aromalı İçecek Çeşitleri 22,50 TL
- Sırma Meyve Aromalı Maden Suyu 1 Litre 19,50 TL
- Sırma Maden Suyu 1 Litre 16,50 TL
- Karali Rize Siyah Çay 1 Kg 109,50 TL
- Juss Tea Buzlu Çay 29,50 TL
- Sarıyer Kola Gazlı İçecek 2,5 Litre 34,50 TL