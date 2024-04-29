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Bolu Dağı’nda Etkili Olan Sis Görüş Mesafesini Düşürdü

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sis nedeniyle sürücüler trafikte dikkatli seyretti.

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Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde bastıran sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.
Güzergahı kullanan sürücüler, kazalara mahal vermemek için hızlarını asgari limitlere düşürdü.
Karayolları ve trafik ekipleri, sürücülerden sis lambalarını açarak ilerlemelerini, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamalarını istedi.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Bolu

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