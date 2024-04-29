Bolu Dağı’nda Etkili Olan Sis Görüş Mesafesini Düşürdü

Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde bastıran sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.
Güzergahı kullanan sürücüler, kazalara mahal vermemek için hızlarını asgari limitlere düşürdü.
Karayolları ve trafik ekipleri, sürücülerden sis lambalarını açarak ilerlemelerini, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamalarını istedi.
İlgili Haberler
Terör Örgütü DEAŞ’a Yönelik “Bozdoğan-31” Operasyonlarında 38 Şüpheli Yakalandı
15 Bin 802 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi
Ayakkabıya Zulalanmış Uyuşturucu Ele Geçirildi
Tekirdağ’da Uyuşturucu Operasyonunda 10 Şüpheli Yakalandı
Tekirdağ’da Kaçakçılık Operasyonunda 11 Şüpheli Yakalandı
Çanakkale’de 8 Düzensiz Göçmen Ve 1 Göçmen Kaçakçılığı Şüphelisi Yakalandı