Çorum’da tanımadığı kişilerce silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa S. (24), Gülabibey Mahallesi Kapaklı 43. Sokak’taki çocuk parkında tanımadığı kişi ya da kişilerin silahlı saldırısı sonucu bacağından vurularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.