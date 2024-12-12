Türkiye’de on binlerce abonesi bulunan Comnet dün yaptığı son dakika duyurusu ile şirket faaliyetlerine son verildiğini duyurmuştu. Bu açıklama gündemde bomba etki yaratırken mevcut müşterilerin ve ödeme yapanların nasıl bir süreci takip edeceği de endişeler atmaya başladı.

Şirketin yaşadığı sorunlar nedeniyle kapatma yoluna gitmesi, özellikle para iadesi konusunda sorun yaşanabileceğini de akıllara getirdi. Bu nedenle binlerce abone para iadesini nasıl alabileceğini araştırmaya başlandı.

11 Aralık tarihi itibariyle tüm hizmetlerini sona erdiren Comnet bundan sonraki süreçte müşterilerine hizmet vermeyecek. Şirket tarafından yapılan açıklamalarda ise şirketin para iadesi konusunda belirli bir politikayı takip edeceği belirtildi. Bu kapsamda da para iade alması gereken aboneler şirketin mevcut para iade sürecini takip ederek iadelerini alabilecek.

Connect Para İadesi Nasıl Alınır?

Binlerce abone para iadesi ile ilgili süreci merak ediyor. Şirket tarafından yapılan açıklamalarda abonelerin herhangi bir işlem yapmaması gerektiği, tüm işlemlerin şirket tarafından sürdürüleceği ifade edildi. Bu da aboneler için herhangi bir işlemin yapılmaması gerektiğini ortaya koydu.

“Kullanıcılarımızın kalan yasal günleri hesaplanarak hak edilen tutar, ödeme yapılan kartlarına iade edilecektir.” denilerek yapılan bu duyuru kapsamında abonelerin yapmış olduğu ödemelerdeki kullandığı kart bilgileri üzerine iadeleri gerçekleştirilecek. Ancak kartı kaybolan ya da mevcut kartı kullanmayan Comnet müşterileri için süreç tamamlanamayacağından dolayı şirket ile iletişime geçilmesi ve konu ile ilgili bilgilendirmenin yapılması öneriliyor.