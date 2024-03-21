Cumhurbaşkanı Emeklilere Promosyonun 8-12 Bin Lira Arasında Belirlendiğini Açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen mitingde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Çalışanlarımızın, emeklilerimizin ve küçük esnafımızın gelirlerini, yüksek enflasyon karşısında korumakta kararlıyız. Bu mücadeleyi başarıya ulaştıracağız”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “(Emeklilere promosyon) Kamu bankaları aylığa göre 8-12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacağına inanıyorum”
İlgili Haberler
Mavi Nefes Projesi İle 2 Yılda 200 Ton Atık Toplandı
Kargodaki Çeklerin Çalınıp Dolandırıcılık Yapılmasına İlişkin 48 Şüpheli Yakalandı
PKK/KCK’nın Sözde Sorumlularından Rojda Bilen Etkisiz Hale Getirildi
TCSG-32 Sahil Güvenlik Botu Vatandaşların Ziyaretine Açıldı
Ev Eşyası Taşıyan Bir Tırda Tabanca Parçaları Ele Geçirildi
Kendisini Polis Olarak Tanıtıp Dolandırıcılık Yapan Şüpheli Tutuklandı