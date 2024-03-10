HaberX

Kategoriler

Kurumsal

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Hakkımızda Çerez Politikası Gizlilik Politikası Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
HaberX
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Gündem »

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakırköy ile Bağcılar Arasındaki Metro Hattının Açılışını Yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı'nın açılışını gerçekleştirecek.

Yayınlanma:
ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla bugün açılışı gerçekleştirilecek 8,4 kilometre uzunluğundaki metro hattında özgün mimari tasarımlara sahip 7 istasyon bulunuyor.

Hattaki 7 istasyonda toplam 105 bin metrekare kapalı alan ve çevre düzenlemesi yer alırken, tren saatte 80 kilometre hıza ulaşabiliyor.

Günde 1 milyon yolcuya hizmet edecek hat sayesinde Bağcılar’dan Bakırköy Sahili’ne ulaşım 13,5 dakika sürerken, bir saatte tek yönde 70 bin yolcu seyahat edebilecek.

İLGİLİ HABER Yolda Yürüyen Kişinin Kafasına Taşla Vuran Şüpheli Tutuklandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı'nın açılışını gerçekleştirecek.

Metro hattında Bağcılar Kirazlı-Molla Gürani-Yıldıztepe-İlkyuva-Haznedar-İncirli-Özgürlük Meydanı-Bakırköy Sahil istasyonları yer alıyor.

author avatar
Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
See Full Bio
Bakırköy-Bağcılar Metro Hattı

İlgili Haberler

13 Yıl Önce İşlenen Cinayete İlişkin 3 Zanlı Tutuklandı

Anadolu Otoyolu’nda 3 Aracın Karıştığı Kazada 1 Kişi Öldü

Yaklaşık 8 bin Kozadan Gelinlik Tasarlandı

Tekirdağ’da 1040 Litre Kaçak Etil Alkol İle 550 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

Yükümlü Kadınlar Aldıkları Mesleki Eğitimin Ardından İş Sahibi Olacak

Mahzen-3 Operasyonunda 39 Zanlı Tutuklandı

Kocaeli’de Otomobilin Çarptığı Yaya Ağır Yaralandı

Tekirdağ’da İsrail’in Gazze’ye Yönelik Saldırıları Protesto Edildi

Tekirdağ’da Uyuşturucu Operasyonunda Yakalanan Zanlı Tutuklandı

Bir Kişi Tüfekle Kazara Kendini Yaraladı

Edirne’deki Üç Büyük Camide Enderun Usulü Teravih Namazı Kılınacak

Kocaeli’de Test Sürüşü Yapılan Teleferiğin Açılışı İçin Gün Sayılıyor