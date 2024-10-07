Türkiye’de Discord grupları üzerinden yapılan sohbetler, şantajlar, cinsel içerikler, zorlama ve tehditler bir bir ekran görüntüleri ile ortaya çıkarıldı. X’te büyük gündem olan bu durumların ardından ise gözler hükümete çevrildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan ilk açıklamalarda gündemde olan videolarda kurgu olduğu belirtilmişti. Ancak arka arkaya gelen paylaşımlar ve ihbarlar sonrasında Discord platformunda ciddi sorunların olduğu ortaya çıktı. Bu durumun hemen ardından ise Discord ile ilgili Discord kapatılacak mı, engellenecek mi soruları gündeme taşındı.

Discord’da Neler Oluyor?

Discord’da kadın cinayetlerine yönelik programlar, bir insanın nasıl öldürülebileceği, uzuvlarının nasıl kesilebileceği gibi ciddi riskli ve tehlikeli içeriklere yer veriliyor. Kapalı bir kutu olduğu için sadece Discord’a giriş yaparak bu topluluklara dahil olanların görebildiği bu durumlar, Discord’un ne kadar tehlikeli olabileceğini de gözler önüne serdi. Discord kapatılacak mı sorusu da bu nedenle yoğun bir şekilde gündemde yer almaya başladı.

Discord Kapatılacak mı?

Discord’a yönelik resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle Discord’un kapatılıp kapatılmayacağı bilinmiyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından son dakika açıklamalarında bir kapatma kararına yer verilmedi. Ancak İçişleri Bakanlığı öncülüğünde Discord için bir kararın alınması bekleniyor. Discord son dakika haberleri de bu nedenle sürekli gündemde kalmaya devam ediyor.