Dolandırıcılık İddiasıyla Yakalanan 2 Zanlıdan Biri Tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, telefonla irtibat kurdukları kişilere kendilerini güvenlik gücü personeli olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıklarını belirledikleri 2 kişiyi takibe aldı.

Ekipler, iletişime geçerek buluştukları mağdurdan 132 bin lira ve bir miktar altın alan şüphelileri suçüstü yakaladı.

Dolandırıcılık mağduru kişinin, zanlılara daha önce de banka havalesiyle 260 bin lira aktardığı saptandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Özge Tekeli See Full Bio 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.