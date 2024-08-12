Türkiye’de Eğitim Bilişim Ağı (EBA) olarak duyurulan yeni platform, eğitimde en çok kullanılan alanlardan birisi haline geldi. Yeni eğitim öğretim dönemi öncesindeki öğretmen seminerlerinde de EBA üzerinden süreç yürütülecek. Bu nedenle öğretmenlerin ve seminerlere katılması zorunlu olan eğitimcilerin EBA girişi konusunda bilgi sahibi olması gerekiyor. EBA üzerinden yapılacağı duyurulan seminerle sonrasında öğretmenler EBA girişi nasıl yapılır ve EBA şifremi unuttum sorunlarını gündeme taşımaya başladı. Peki, EBA girişi nasıl yapılır? EBA şifremi unuttum sorunu nasıl çözülür?

EBA Girişi Nasıl Yapılır?

EBA girişi için kullanıcıların öncelikle web sayfasına erişim sağlaması gerekiyor. EBA girişi yapıldıktan sonra sayfada oturum açılması gerekiyor. Öğrenciyim, öğretmenim ve veliyim şeklinde 3 seçeneğin yer aldığı platformda öğretmenlerin “Öğretmenim” seçeneğine tıklaması gerekiyor. Bu aşamadan sonra ise EBA girişi için ekranda yer alacak 2 seçenekten birisi seçilmeli. Bu 2 seçenek şöyle;

EBA e-devlet ile giriş

EBA MEBBİS ile giriş

EBA e-devlet ile giriş seçeneğinde e devlet sayfasına yönlendirmesi yapılıyor. Böylece e-devlet bilgileri ile oturum açılarak EBA girişi yapılabilir.

EBA MEBBİS ile giriş seçeneğinde ise giriş ekranındaki güvenlik kodunun girilmesi, MEBBİS kullanıcı adı ve şifresinin girilmesi yeterli.

EBA Şifremi Unuttum

EBA şifremi unuttum sorunu sadece MEBBİS ile giriş yapılması halinde yaşanıyor. MEBBİS şifresini hatırlamayanların EBA girişi yapabilmesi adına öncelikle MEBBİS şifresini belirlemesi gerekiyor. Şifreyi unutanların şifre hatırlatma sayfasından yapacağı işlemler ile şifreyi yeniden belirlemesi ve ardından MEBBİS bilgileriyle oturum açarak EBA girişi yapılabilecek. MEBBİS şifre yenileme sayfasına tıklayarak erişebilirsiniz.