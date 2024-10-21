FETÖ elebaşı Fethullah Gülen için Herkül’den son dakika haberi paylaşıldı. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 1 numaralı ismi olan Fethullah Gülen için resmi bilgiler ile paylaşım yapıldı. Peki, Fethullah Gülen öldü mü? Fethullah Gülen kaç yaşında öldü? İşte merak edilenler…

Fethullah Gülen Öldü mü?

Fethullah Gülen öldü. Ebuseleme Gülen yaptığı açıklamayla da sosyal medyadan Fethullah Gülen’in öldüğünü duyurdu. Son dönemlerdeki fotoğrafları ile gündem olan ve Türkiye’de ölmesine yönelik pek çok mesajın atıldığı Fethullah Gülen için ölüm haberi böylece resmiyet kazanmış oldu. ABD’de yaşayan ve hayatını uzun zamandan beri burada sürdürülen Fethullah Gülen’in cenazesinin Türkiye’ye getirilmesi beklenmiyor.

Fethullah Gülen Kaç Yaşında Öldü?

Fethullah Gülen 83 yaşında öldü. 27 Nisan 1941 doğumlu olan isim 21 Ekim 2024 itibariyle öldü.

İşte Fethullah Gülen Herkül Haberi

“Herkül” sitesinin X (Twitter) hesabından yapılan paylaşımda, Fethullah Gülen’in 20 Ekim (dün) saat 21.20’de tedavi gördüğü hastanede öldüğü belirtildi. Yapılan açıklamada “Ömrünün her anını din-i mübiîn-i İslam’a ve insanlığa hizmet için sarfeden Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi bugün (20 Ekim) ruhunun ufkuna yürümüştür. Defin işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi kamuoyu ile paylaşılacaktır” denildi.