Tekirdağ’ın Saray ilçesinde fren arızası nedeniyle duramadığı belirtilen kamyonetin trafik ışıklarında bekleyen 2 işçi servisine çarpması sonucu meydana gelen kazada, 18 kişi hafif yaralandı.

U.K’nın kullandığı 34 GMU 973 plakalı kamyonet, Bağlar Kavşağı’nda önce refüje ardından, kırmızı ışıkta bekleyen N.T. idaresindeki 59 S 4094 işçi taşıyan servise ardından T.G’nin kullandığı 59 J 4015 plakalı diğer işçi servisine çarptı.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada sürücüler ve işçi servisinde bulunan 15 kişi yaralandı. Hafif yaralanan 18 kazazedelerden bir kısmı olay yerinde tedavi edildi, bazıları ise tedbiren Saray Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bir süre kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

Kamyonda fren arızası meydana geldiği belirtildi.