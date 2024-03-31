Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Oyunu İstanbul’da Kullandı

Nejat Sabuncu İlkokulu’ndaki 2274 numaralı sandıkta eşi Sare Davutoğlu ile oy veren Ahmet Davutoğlu, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

Davutoğlu, sorunları çözmenin yegane yolunun, “doğrudan siyasi katılımla kendi görüşlerimize uygun siyasi tercihlerde bulunmak” olduğunu belirterek, “Demokrasinin gereği olan bu görevimizi yerine getirirken herkesin sükunetle ve yasalara uygun bir şekilde davranması ve bazı seçimlerde gözlenen gerilimlerin, tartışmaların yaşanmaması dileğindeyim. Her birimize düşen en önemli sorumluluk, bu seçimlerden gerekli dersleri ve sonuçları çıkarmak, milletimize hizmet etmenin daha iyi, güzel yollarını birlikte keşfetmeye çaba sarf etmektir.” dedi.

Türkiye’de demokratik bilincin çok yüksek olduğunu, katılımın genelde yüksek seyrettiğini ve bu seçimlerde de katılımın yüksek olmasını ümit ettiğini dile getiren Davutoğlu, bütün seçmenleri tebrik etti.