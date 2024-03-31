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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Oyunu İstanbul’da Kullandı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oyunu Eyüpsultan'da kullandı.

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Nejat Sabuncu İlkokulu’ndaki 2274 numaralı sandıkta eşi Sare Davutoğlu ile oy veren Ahmet Davutoğlu, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

Davutoğlu, sorunları çözmenin yegane yolunun, “doğrudan siyasi katılımla kendi görüşlerimize uygun siyasi tercihlerde bulunmak” olduğunu belirterek, “Demokrasinin gereği olan bu görevimizi yerine getirirken herkesin sükunetle ve yasalara uygun bir şekilde davranması ve bazı seçimlerde gözlenen gerilimlerin, tartışmaların yaşanmaması dileğindeyim. Her birimize düşen en önemli sorumluluk, bu seçimlerden gerekli dersleri ve sonuçları çıkarmak, milletimize hizmet etmenin daha iyi, güzel yollarını birlikte keşfetmeye çaba sarf etmektir.” dedi.

Türkiye’de demokratik bilincin çok yüksek olduğunu, katılımın genelde yüksek seyrettiğini ve bu seçimlerde de katılımın yüksek olmasını ümit ettiğini dile getiren Davutoğlu, bütün seçmenleri tebrik etti.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Seçim

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