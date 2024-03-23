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Gönüllüler, Ramazan Davulunu İhtiyaç Sahibi Ailelerin Çocukları İçin Çalıyor

Ankara'da mahalle muhtarının öncülüğünde bir araya gelen gönüllüler ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bayramlık kıyafet alıyor.

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Altındağ ilçesinde gönüllü iki ramazan davulcusu, topladıkları bahşişler ve hayırseverlerin desteğiyle aldıkları giysileri, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bayramlık olarak hediye ediyor.
Altındağ ilçesi Zübeyde Hanım Mahalle Muhtarı Mehmet Şükrü Yalnız, mahallesindeki ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık kıyafet temini için 2019 yılında bir çalışma başlattı.

Aynı mahallede yaşayan Jimnastik Antrenörü Doğukan Kubilay Ünal ile bir doğal gaz firmasında çalışan Baran Gümüş’ün de desteğiyle her yıl ramazanda bir araya gelen gönüllüler, sahurda davul çalarak bahşiş topladı. Hayırseverlerin de yardımıyla toplanan paralarla, kıyafetler alındı.

Mahalledeki okul yöneticileri ve öğretmenlerle irtibata geçerek tespit edilen ihtiyaç sahibi çocuklara her yıl bayram öncesi giysileri hediye ediliyor.

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Ankara'da mahalle muhtarının öncülüğünde bir araya gelen gönüllüler ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bayramlık kıyafet alıyor.

Öncelik Yetim ve Öksüzlerde

Muhtar Yalnız, AA muhabirine, önceliklerinin mahalledeki öksüz ve yetim çocuklar olduğunu söyledi.
Ramazanda 3 yıl davul çalarak gönüllü girişime öncülük ettiğini belirten Yalnız, “Şu anda mahallenin gençleri devam ediyor. Gençlerimiz gece gelip davulu çalıyorlar, sabah da işlerine gidiyorlar.” dedi.

Yalnız, sözlerini şöyle sürdürdü:

“2019 yılında 240 çocuğumuza bayramlık almış olduk. Sonrasında maalesef pandemi araya girdi. Sonraki yılda 251 çocuğumuzu sevindirdik. Ayrıca deprem nedeniyle mahallemize gelen kardeşlerimizi sevindirerek, acılarına bir nebze ortak olmak istedik. Altındağ Belediyesi ile istişare ederek depremzede kardeşlerimizin bayramlık kıyafetlerini aldık. Bu yıl yeniden mahallemizdeki, gençlerimizin ve çocuklarımızın bayramlık kıyafetlerini alalım ve sevindirelim istedik. Hayırseverlerden gelen yardımlarla bu projeyi yürütüyoruz ve ayakta tutuyoruz.”

Yeter ki Garibanlar Sevinsin

Gönüllü ramazan davulcusu Baran Gümüş ise ihtiyaç sahibi ailelere mensup çocukların bayramda kıyafet ihtiyacı hissetmemeleri için davul çaldığını söyledi.
Böyle bir hayır işinde yer aldığı için duyduğu mutluluğu dile getiren Gümüş, “Bütün kardeşlerimiz için elimden geldikçe çalmaya devam edeceğim. Yeter ki garibanlar sevinsin. Davul çalmak da kolay değil, sabah kalkıp işe gitmek zor oluyor ama gariban çocuklar sevinsin, yastıklarının başındaki bayramlıklarıyla rahat uyusunlar diye biz bu projede varız.” diye konuştu.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Ankara

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