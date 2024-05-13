HOMETEX EV Tekstili Fuarı 700’ü Aşkın Firmayı Buluşturacak

Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması HOMETEX Ev Tekstili Fuarı, 21-25 Mayıs’ta İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından (BTSO) yapılan açıklamaya göre, ev tekstili sektörünün çatı kuruluşu Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) tarafından BTSO’nun iştiraki KFA Fuarcılık organizasyonunda düzenlenecek HOMETEX Fuarı, sektörün küresel oyuncularını bir araya getirmeye hazırlanıyor.

Ev tekstilinin trend merkezi olarak kabul edilen 11 holde 200 bin metrekarelik İstanbul Fuar Merkezi’nde yapılacak fuarın sektörün en önemli buluşma yeri olması bekleniyor. Fuarda 700’ü aşkın firmanın katılımcı olarak yer alması planlanıyor.

İLGİLİ HABER Birçok Kedinin Ölümünden Sorumlu Tutulan Fatih Mehmet Öztürk Hakkında Hapis Kararı 21-25 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek olan HOMETEX Ev Tekstili Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde sektörün önemli firmalarını buluşturacak.

Perde ve perde aksesuarlarından döşemelik kumaşlara, havlu ve banyo ürünlerinden halı ve zemin kaplamalarına, yatak odası, mutfak ve yemek odası tekstilinden duvar kaplamalarına kadar firmaların yenilikçi ürün ve tasarımlarını sergileyeceği organizasyon, “dönüştürülebilirlik” temasıyla gerçekleştirilecek.

Ev tekstili sektörüne yeni ürünlerini tanıtmak ve uluslararası tüketici ve profesyonellere ulaşmak adına önemli fırsatlar sunan HOMETEX’te Avrupa’dan Asya’ya, Afrika’dan Amerika’ya dünyanın farklı coğrafyalarından profesyonel ziyaretçi ve alım heyetleri de yerini alacak.

HOMETEX bu yıl ayrıca ziyaretçilerine ve katılımcılarına etkileşimi yüksek ve ilham veren konseptiyle benzersiz bir fuar deneyimi sunacak. Sürdürülebilir ürünlerden moda söyleşilerine, trend alanlarından sektör buluşmalarına kadar zengin bir içerikle gerçekleştirilecek fuar, firmalara yeni ufuklar kazandırmaya hazırlanıyor.

Birbirinden seçkin markaların özenle hazırlanan tasarımlarından oluşan trend alanları, tasarımcılar, üreticiler ve moda profesyonellerinin sektörel bilgi paylaşımı yaptığı “HOMETEX Dialogs” ve daha birçok etkinliğe sahne olacak fuar, küresel ev tekstili sektörünün geleceğine yön verme yolunda önemli bir rol oynayacak.