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İsrail’in Gazze’ye Yönelik Saldırıları Protesto Edildi

Siirt Gazze ile Dayanışma Platformu öncülüğünde Halid Bin Velid Camisi'nde İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

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Siirt Gazze ile Dayanışma Platformu öncülüğünde Halid Bin Velid Camisi’nde toplanan grup gıyabi cenaze namazı kıldı.
Grup adına açıklama yapan platform sözcüsü Özgür Ögetürk, Gazze’deki soykırımın kabul edilemez olduğunu dile getirerek, İsrail’e tepkilerini dile getirdi.
Ögetürk, “Dualarımız devam edecek. Yardımlarımız, boykotumuz kesintisiz sürecek.” dedi.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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