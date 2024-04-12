İsrail’in Gazze’ye Yönelik Saldırıları Protesto Edildi

Siirt Gazze ile Dayanışma Platformu öncülüğünde Halid Bin Velid Camisi’nde toplanan grup gıyabi cenaze namazı kıldı.
Grup adına açıklama yapan platform sözcüsü Özgür Ögetürk, Gazze’deki soykırımın kabul edilemez olduğunu dile getirerek, İsrail’e tepkilerini dile getirdi.
Ögetürk, “Dualarımız devam edecek. Yardımlarımız, boykotumuz kesintisiz sürecek.” dedi.
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