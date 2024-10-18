Türkiye’de her yıl düzenlenen ve büyük bir katılımın olduğu İstanbul Maratonu’nda program belli oldu. Bu yılki parkurun açıklanmasıyla birlikte saat ve tarih bilgileri de paylaşıldı. İstanbul Maratonu’nda 2024 yılında 42 ve 15 kilometre olarak iki farklı kategori koşulacak. Yarışın başlangıç noktasından itibaren vatandaşların da katılım sağlayabileceği İstanbul Maratonu’na günler kaldı.

İstanbul Maratonu Ne Zaman 2024?

İstanbul Maratonu 3 Kasım Pazar günü yapılacak. Başlangıç noktasında girişler için 11.45’e kadar izin verileceği belirtilirken bu saat sonrasında katılıma izin verilmeyecek. Halk koşusu için Altunizade Köprüsü’nden başlangıç yapılacak. Açıklamalara göre 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne, Avrupa Yakası’ndan Anadolu Yakası’na geçişler de yasaklanmış durumda.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Metrobüs Durağı Önü itibariyle başlayacak İstanbul Maratonu’nda bitiş noktası ise Beşiktaş Tüpraş Stadyumu önü olarak belirlendi. 42 kilometrelik parkurda podyuma çıkanlar ödül alacak.