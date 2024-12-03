Türkiye’de özellikle Doğu bölgelerinde hava -20 derecelere kadar ulaşmış durumda. Yaşanan bu durum pek çok bölgede hava koşullarının soğuk olmasına ve ulaşımın aksamasına yol açarken milyonlarca kişi İstanbul’a kar yağmasını bekliyor.

Barajlardaki düşen su seviyeleri ve kurak geçen yaz ayları sonrasında kar ve yağmur yağışları ile bu kışın daha etkin geçmesi bekleniyor. Ancak şu ana kadar gelen yağışlar barajlarda herhangi bir etki yaratamadı. Bu yüzden de gözler kar yağışına çevrilmiş durumda. Peki, İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

İstanbul’a Kar Ne Zaman Yağacak? İşte O Tarih

İstanbul’a kar yağışı ile ilgili henüz Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarında detaya yer verilmedi. Ancak İstanbul Aydın üniversitesi Öğretim Üyesi Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir kar yağışı ile ilgili ilk detayları paylaştı.

Uzman isim tarafından yapılan yeni tahminlerde kar yağışları için ilk defa tarih verildi. Buna göre İstanbul önümüzdeki günlerden itibaren yoğun bir kar yağışı etkisine girecek. Bu kar yağışı etkisi ile özellikle Aralık ayının ikinci haftasında yüksek kesimlerde kar görülecek. Havaların bu şekilde seyretmesinin ardından ise İstanbul merkezde de kar yağışının görülmesi bekleniyor.