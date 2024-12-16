Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank’ın yeni nesil ödeme platformu Juzdan, yılbaşına özel düzenlediği çekiliş kampanyasıyla yılın ilk hediyelerini sunmaya hazırlanıyor.

Juzdan Yılbaşı Çekilişinde Son Tarih 15 Ocak

15 Ocak 2025’e kadar devam edecek kampanyada, çekilişe katılacak 10 şanslı Juzdan kullanıcısı, Apple iPhone 16 128 GB akıllı telefon kazanma fırsatını yakalayacak.

Juzdan, gelenekselleşen yılbaşı kampanyasını, bu yıl daha interaktif hale getiriyor. Kampanyaya katılan kullanıcılar, her gün uygulamaya şifreleriyle giriş yaparak ek çekiliş hakkı kazanıyor. Yapılan girişler, kullanıcılara 30’a varan çekiliş hakkı sağlıyor. Böylece uygulamayı düzenli kullananlar için iPhone 16 kazanma şansı artıyor.