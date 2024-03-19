HaberX

Kategoriler

Kurumsal

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Hakkımızda Çerez Politikası Gizlilik Politikası Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
HaberX
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Gündem »

Kargodaki Çeklerin Çalınıp Dolandırıcılık Yapılmasına İlişkin 48 Şüpheli Yakalandı

Kargoya verilen çek ve önemli evrakların çalınarak dolandırıcılık yapılmasına ilişkin İstanbul merkezli 19 ilde düzenlenen operasyonda, 48 şüpheli gözaltına alındı.

Yayınlanma:
ABONE OL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosunca, şikayetler üzerine başlatılan soruşturmada, İstanbul ve ülke genelindeki müştekiler tarafından muhatabına gönderilmek üzere kargoya verilen çek ve kıymetli evrakların çalınarak ele geçirildiği belirlendi.

Şüphelilerin kurulan paravan şirketler tarafından bu çeklerin arka kısımlarını ciranta ettiği ve mağdur şirketlere icra takibi başlattığı, buradan elde edilen gelirin de üçüncü kişiler üzerinden aklandığı tespit edildi.

Belli bir organizasyon dahlinde hareket eden şüphelilerin yurt genelinde 50 eylemini belirleyen savcılık, ikisi avukat 102 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

İLGİLİ HABER PKK/KCK’nın Sözde Sorumlularından Rojda Bilen Etkisiz Hale Getirildi
Kargoya verilen çek ve önemli evrakların çalınarak dolandırıcılık yapılmasına ilişkin İstanbul merkezli 19 ilde düzenlenen operasyonda, 48 şüpheli gözaltına alındı.

Savcılığın kararı doğrultusunda harekete geçen emniyet güçleri, İstanbul merkezli 19 ilde operasyon düzenledi.

Operasyonda 48 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet güçlerinin diğer şüphelilere yönelik çalışması devam ediyor.

author avatar
Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
See Full Bio

İlgili Haberler

TCSG-32 Sahil Güvenlik Botu Vatandaşların Ziyaretine Açıldı

Ev Eşyası Taşıyan Bir Tırda Tabanca Parçaları Ele Geçirildi

Kendisini Polis Olarak Tanıtıp Dolandırıcılık Yapan Şüpheli Tutuklandı

Hakkında 75 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

Çanakkale’de Düzensiz Göçmenleri Taşıyan Lastik Bot Battı

Devlet Desteklerinden Yararlanan Besici, Hayvan Sayısını 12’ye Katladı

Kocaeli’de Çıkan Silahlı Kavgada 1 Kişi Ağır Yaralandı

Van’da Sağanak ve Kar Etkisini Sürdürüyor

Tekirdağ’da 230 Bin Makaron Ele Geçirildi

Kırklareli’nde Uyuşturucu Operasyonunda 13 Şüpheli Yakalandı

Kocaeli’de Sanayi Tüpünün Patlaması Sonucu 2 Kişi Öldü 6 Kişi Yaralandı

Gördesli Makbule Efe Şehadetinin 102. Yılında Sındırgı’daki Kabri Başında Anıldı