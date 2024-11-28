Şirketten yapılan açıklamaya göre, Koçtaş, “Harikasım” kampanyası kapsamında geniş ürün yelpazesiyle tematik pazaryeri internet sitesinden yapılacak alışverişlerde geçerli, seçili ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor.

İşte Koçtaş Kampanya İndirimleri

1 Aralık’a kadar devam edecek olan kampanya ile mobilya ve dekorasyon ürünlerinde yüzde 50’ye, züccaciye ürünlerinde yüzde 40’a, her evin vazgeçilmezi mutfak ve banyo ürünlerinde ise yüzde 30’a varan indirimler Koçtaş müşterilerini bekliyor. Koçtaş müşterileri “Harikasım” kampanyası dahilinde yapacakları alışverişleri, Yapı Kredi World’e özel peşin fiyatına 7 taksitte ödeyebilecekler.

Dekorasyon ve züccaciye ürünlerinde geçerli olan 7 taksit fırsatı mobilya kategorisinde koltuk, gardırop ve TV ünitesini kapsıyor. Mutfak kategorisinde ise buzdolabı, kahve makinesi, tencere ve tava ürünlerinde yararlanılabilen ödeme koşulu banyo kategorisinde banyo dolabı, aksesuar ve çamaşır makinesi gibi seçili ürünlerde geçerli olacak.