Dar gelirli vatandaşların yüksek ev fiyatları nedeniyle ev alamaması ve yüksek kiraların altında ezilmesi nedeniyle yeni bir sistem getirileceği açıklandı. Dar gelirli vatandaşlar için geliştirilen Konut Hesabı programında devlet, birikimlere yüzde 50 oranında destek sağlayacak. Kamu bankalarından konut hesabı açacak vatandaşlar 3 yıl boyunca düzenli ödeme yapması halinde yüzde 50 devlet desteği alacak. Birikime devletin vereceği destek ile ekonomik olarak desteklenecek vatandaşlar, böylece ev sahibi olma konusunda avantaj elde edecek.

Konut Hesabı Şartları Neler?

Konut hesabında vatandaşların Türk Lirası olarak birikim yapması zorunlu tutulacak. 3 yıl boyunca belirlenen oranlarda birikim yapacak vatandaşların destek alabilmesi adına 3 yıl boyunca paraya ellememesi ve hesapta tutması gerekecek. Vatandaşlar yeterli birikimi yaptıktan sonra ise alacakları ev için ödeme yapmak şartıyla parasını alabilecek. 2025 yılı itibariyle devreye girmesi planlanan düzenleme için çalışmalar devam ediyor.

Konut hesabı açılışında sadece bir kişiye bir kerelik hesap açışına izin verilecek. 18 yaş üstü vatandaşları kapsayan bu düzenlemede vatandaşların gayrimenkul sahibi olmama şartı da aranacak. Vatandaşların ilk konut alımı için geçerli olacak Konut Hesabı için kampanyanın ne kadar devam edeceği açıklanmadı.

Konut Hesabı Ödeme Düzeni Nasıl Olacak?

Edinilen bilgilere göre konut hesabında ödeme düzenleri aylık ya da 3 ayda bir olacak şekilde yapılacak. Ödeme periyotlarını ve miktarlarını ise hesap sahipleri kendilerine göre belirleyecek. Devlet katkısında maksimum oran ise yüzde 50 olacak. Acil paraya ihtiyacı olan ya da ev almaktan vazgeçenler ise istediği zaman sistemden çıkabilecek. Çıkışta herhangi bir kesinti olmayacak. Ancak vatandaşlar devlet desteğinden yararlanamayacak.