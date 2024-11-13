Fenerbahçe’den Galatasaray’a transfer olan ve Galatasaray’da forma giymeye başlayan Michy Batsahuyi, danışmanlık hizmeti almak istedi. Beşiktaş’taki bir şirket ile görüşme sağlayan ünlü futbolcu, tam 7 milyon TL’sini kaptırdı.

Tam 7 Milyon 285 Bin TL Ödedi

10 Temmuz tarihinde gerçekleştiği öğrenilen olayda Hüseyin B adlı kişiye ev kirasının ödenmesi ve otomobil temin edilmesi için 200 bin Euro ödendi. Michy Batsahuyi tarafından yapılan bu ödeme sonrasında iddialara göre Hüseyin B. adlı kişi kirayı ödemediği gibi araç da temin etmedi.

Durumu sonradan fark eden Michy Batsahuyi şikayetçi oldu. Hüseyin B.’nin gözaltına alındığı da öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.