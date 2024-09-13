8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayet soruşturması devam ediyor. Anne ve ağabeyinin de aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklanırken tutuklu sayısı 10’a yükseldi. Dün geceden itibaren yaşanan hareketlilikte 8 tutukludan 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 4 kişinin tutukluluğu ise devam etti. Böylece 10 kişinin ifadelerinin alınması devam ediyor.

Narin Güran Cinayetinde Kimler Tutuklandı?

Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklama kararları alındı. Tutuklanan kişiler şöyle;

Narin Güran’ın annesi Yüksel Güran (44)

Ağabeyi Enes Güran (18)

Amcası Fuat Güran (41)

Kuzenleri Muhammet Kaya (23)

Birsen Güran (19)

Yengesi Maşallah Güran (46)

Halasının eşi Mehmet Şevket Kaya

Salim Güran’ın işçisi olduğu öğrenilen Mehmet Selim Atasoy (40)

Soruşturma kapsamında özellikle anne ve ağabeyin kastan öldürme suçuna iştirak etmek, suç delillerini yok etmek gibi suçlamaların yapılması dikkat çekti. Bu karar ile birlikte olayda 10 kişi tutuklanmış oldu.