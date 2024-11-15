Türkiye’de kullanılabilen Netflix’te bu gece 04.00 itibariyle Mike Tyson – Jake Paul maçı yayınlanacak. Sadece Netflix üzerinden izlenebilecek dünyanın kilitlendiği karşılaşma için Netflix aboneliği olmayanlar alternatif yolları merak ediyor. Türkiye’de Exxen gibi platformlarda deneme üyeliği olduğu için Netflix ilk ay deneme ücretsiz kampanyası var mı gibi araştırmalar ön plana çıktı. Peki, Mike Tyson – Jake Paul maçı için Netflix ilk 1 ay ücretsiz kampanyası var mı?

Netflix İlk Ay Ücretsiz mi?

Netflix’in Türkiye’ye giriş yaptığı ilk aylarda kampanya bulunuyordu. Yeni üyeliklerin alınması halinde ilk 1 ay ücret ödemden Netflix içerikleri izlenebiliyordu. Ancak bu özelliğin çok fazla suistimal edilmesi sonrasında Netflix Türkiye’deki bu kampanyayı sona erdirdi. Bu nedenle de 1 ay ücretsiz gibi bir kampanya da yapılmadı.

Mike Tyson – Jake Paul maçı için özel bir günlük paket ve abonelik imkanı sunulması bekleniyordu. Ancak Netflix bu konuda da herhangi bir adım atmadı. Platformda ücretsiz deneme sürümünün kaldırılması nedeniyle bu akşamki maçı izlemek isteyenlerin abonelik satın alması gerekiyor. Ancak gösterinin daha sonrasında farklı platformlarda da yer alması bekleniyor.

15 Kasım’ı 16 Kasım’a bağlayacak olan gece oynanacak olan maç, tüm dünyada yakından takip edilecek.