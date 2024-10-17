Nissan’ın popüler otomobili Qashqai , Hafif-Hibrit (Designpack) olarak Ekim kampanyasıyla tanıtıldı. Ekim ayına özel olarak kampanya tanıtımı yapan Nissan, 200 bin TL’ye varan nakit alım indirimi ve kredi seçenekleri sunuyor.

Nissan Qashqai 2024 Ekim Kampanyası

Nissan Qashqai ekim kampanyası şartları şöye;

000 TL nakit alım indirimi

Bireysel müşterilere 200.000 TL nakit alım indirimi ve 120.000 TL 12 Ay yüzde 0 faizli kredi

Ticari müşterilere özel 200.000 TL nakit alım indirimi ve 500.000 6 Ay % 0 Faizli Ticari Kredi

Qashqai Hafif-Hibrit (Skypack) gibi farklı modellerin de kampanya dahilinde yer aldığı açıklandı. bireysel ve tüzel müşteriler Skypack 4WD, N-Design, Platinum, Platinum Premium olarak özel donanımlarına kampanya ile erişebiliyor. 31 Ekim 2024’e kadar devam edecek kampanya stoklarla sınırlı.

Nissan Qashqai 2024 Fiyat Listesi

Kampanyanın sıra Ekim Nissan Qashqai 2024 fiyat listesi de paylaşıldı. İşte ekim ayı boyunca geçerli olacak yeni liste;