Nissan’ın popüler otomobili Qashqai , Hafif-Hibrit (Designpack) olarak Ekim kampanyasıyla tanıtıldı. Ekim ayına özel olarak kampanya tanıtımı yapan Nissan, 200 bin TL’ye varan nakit alım indirimi ve kredi seçenekleri sunuyor.
Nissan Qashqai 2024 Ekim Kampanyası
Nissan Qashqai ekim kampanyası şartları şöye;
- 000 TL nakit alım indirimi
- Bireysel müşterilere 200.000 TL nakit alım indirimi ve 120.000 TL 12 Ay yüzde 0 faizli kredi
- Ticari müşterilere özel 200.000 TL nakit alım indirimi ve 500.000 6 Ay % 0 Faizli Ticari Kredi
Qashqai Hafif-Hibrit (Skypack) gibi farklı modellerin de kampanya dahilinde yer aldığı açıklandı. bireysel ve tüzel müşteriler Skypack 4WD, N-Design, Platinum, Platinum Premium olarak özel donanımlarına kampanya ile erişebiliyor. 31 Ekim 2024’e kadar devam edecek kampanya stoklarla sınırlı.
Nissan Qashqai 2024 Fiyat Listesi
Kampanyanın sıra Ekim Nissan Qashqai 2024 fiyat listesi de paylaşıldı. İşte ekim ayı boyunca geçerli olacak yeni liste;
|Versiyon İsmi
|Anahtar Teslim Fiyatı
|Kredi Kampanyalı Fiyatı
|Nakit Alım İndirimli Fiyatı
|1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Designpack
|2.199.900 TL
|1.999.900 TL
|1.999.900 TL
|1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Skypack
|2.289.900 TL
|–
|2.089.900 TL
|1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Skypack 4WD
|2.449.900 TL
|–
|2.349.900 TL
|1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT N-Design
|2.509.900 TL
|–
|2.409.900 TL
|1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT N-Design 4WD
|2.589.900 TL
|–
|2.489.900 TL
|1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Platinum
|2.529.900 TL
|–
|2.429.900 TL
|1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Platinum 4WD
|2.609.900 TL
|–
|2.509.900 TL
|1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Platinum Premium
|2.629.900 TL
|–
|2.529.900 TL
|1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Platinum Premium 4WD
|2.709.900 TL
|–
|2.609.900 TL