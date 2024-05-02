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Orhaneli Belediyesi, Camilerin Bakımı ve Temizliği İçin Özel Ekip Kurdu

Orhaneli Belediyesi, ilçenin camilerinde düzenli temizlik sağlamak amacıyla özel bir ekip kurdu.

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Orhaneli Belediyesinin hayata geçirdiği projeyle, ilçe genelindeki bütün camiler kurulan temizlik ekibi tarafından periyodik olarak detaylı şekilde temizlenecek.

Halkın daha temiz ve huzurlu şekilde ibadet yapması için yürütülen çalışma kapsamında görevli personel, program dahilinde ibadethanelerin halı ve kilimlerini yıkayacak.
Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, yaptığı açıklamada, “Temizlik imandan gelir.” düsturuyla çalışma başlattıklarını belirterek, “İlçemizde bulunan bütün camilerimizi hemşehrilerimizin daha hijyenik ve temiz bir ortamda ibadet yapabilmesi için düzenli olarak temizleyeceğimiz Cami Temizlik Ekibimizi kurarak makine kullanım eğitimi verdik.” dedi.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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