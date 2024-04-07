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Otoyollarda Bayram Tatili Dolayısıyla Akıcı Yoğunluk Sürüyor

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla Anadolu Otoyolu'nun Bolu, Düzce, Kocaeli ve Sakarya geçişinde akıcı trafik yoğunluğu görülüyor.

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Tatilini memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçirmek isteyen sürücüler, otoyolun Bolu kesimi Ankara istikameti Bolu Dağı 1, 2, 3. ve 4. viyadükler ile Bolu Dağı Tüneli ve Abant Kavşağı’nda akıcı yoğunluk oluşturdu.

Yumrukaya, Çaydurt, Yeniçağa rampası ve Gerede kesiminde trafik yoğunluğa rağmen normal seyrinde ilerliyor.
Otoyolu Karadeniz kentlerine bağlayan D-100 kara yolunun Karabük kesimi Ankara istikametinde zaman zaman araç yoğunluğuyla karşılaşılıyor.

Otoyolun Düzce kesimi Ankara istikameti Üçköprü ve Kaynaşlı mevkileri ile Bolu Dağı Tüneli girişinde trafik akıcı seyrediyor.

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Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla Anadolu Otoyolu'nun Bolu, Düzce, Kocaeli ve Sakarya geçişinde akıcı trafik yoğunluğu görülüyor.

Kuzey Marmara Otoyolu ile Anadolu Otoyolu’nun Ankara yönü Kocaeli kesimindeki Korutepe ve Gültepe tünellerinde, Bekirdere rampasında yolun iki şeride düştüğü bölgelerde araç sayısında fazlalık dikkati çekiyor.

Yollarda yer yer görülen maddi hasarlı kazalar ile araç arızaları zaman trafik akışının yavaşlamasına yol açıyor. D-100 kara yolunda her iki şeritte trafik normal seyrinde akıyor.

Düne göre yoğunluğun daha az yaşandığı Anadolu Otoyolu’nun Sakarya kesimi Hendek ilçesi mevkisinde ise zaman zaman araç trafiği oluşuyor.

Ekipler, ulaşımın aksamaması için belirlenen güzergahlarda önlemler alıyor.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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