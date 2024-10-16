Türkiye’de hava yolu ulaşımında en çok tercih edilen şirketlerden birisi olan Pegasus’tan yeni bir kampanya daha geldi. Kampanyaları ile gözde olan şirket, 16 ve 17 Ekim tarihlerinde alınan biletler için kampanya başlattı. İndirimli olarak satış yapacak şirket, Pegasus ucuz bilet kampanyası başlığı ile duyurusunu yaptı.

Pegasus Ucuz Bilet Kampanya Şartları

Pegasus ucuz bilet kampanyası kapsamında bilet fiyatları 9 Euro’ya kadar gerilemiş durumda. 9 Euro’dan satılacak biletler için kampanyanın geçerli olduğu seferler için satın alma yapılabilecek. 200 bin koltukla sınırlandırılan kampanya 2 gün sürecek. Ancak ilk günde stokların tükenmesi halinde kampanya erken sonlandırılacak. Kampanya kapsamında satın alınan biletler için uçuş tarihleri 25 Ekim 2025’e kadar sınırlandırılmış durumda. Kampanyanın geçerli olduğu hatlar ise şöyle;