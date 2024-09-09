Dilan ve Engin Polat’ın tahliyesi sonrasında ilk değerlendirmelerden birisi Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’dan gelmişti. Çiftin tahliyesi sonrasında resmi hesabından “Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum. Ne yazık ki yazamıyorum. Sen, kocan ve benzerleriniz 85 yaşında kadınların kağıt mendil satarak kiralarını ödemeye çalıştığı, pazar yerlerinde çürümüş meyvaları toplayarak karnını biraz doyurabildiği bir ülkede hak etmediğiniz ve terbiyesizce yaşadığınız görgüsüz zenginliğiniz ile hem zamanın ruhunu hem devrin yüz karasını temsil ediyorsunuz” demesiyle tepkilerin odağında yer alan Ümit Özdağ, şimdi ise Fatih Altaylı’nın radarına girdi. Fatih Altaylı bugün yaptığı değerlendirmede Ümit Özdağ’a yüklendi.

40 Yıla Kadar Hapis Cezası İsteniyordu

Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlardan dolayı 40 yıl hapsi istenen Dilan ve Engin Polat çifti ceza almadan davadan tahliye edildi. Ümit Özdağ’ın bu sözlerine tepki gösteren Fatih Altaylı, bildiği bir şey olması halinde açıklaması gerektiğini söyledi. Özdağ’ın açıklamasını görmesi sonrasında büyük bir hayal kırıklığı yaşadığın söyleyen Fatih Altaylı’nın bu konudaki düşünceleri ise şöyle;

“Ya Ümit Özdağ’ın söylediğini gördüm görmez olaydım diyeyim ya şimdi böyle bir şey söylüyorsan söyleyeceksin kardeşim ya da söylemeyeceksin. Ümit Bey şey demiş ‘yani biliyorum ama söylersem suç olur çünkü delilim yok.’ Abi o zaman sus o zaman söylememek lazım” diyerek tepki gösterdi. Ya da en azından hani bunu bir yerlere sızdır ki bir yerlerde çıksın falan değil mi? Birine söyle yani garibime gitti en azından suça girmeyecek kadarını açıkla… Ümit Bey bazen böyle yanlış işler yapıyor”