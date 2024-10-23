Roblox oyun platformu için Türkiye’de engel getirilmişti. Alınan bu karar sonrasında Türkiye cephesinden yapılan açıklamalarda Roblox’un şartlara uyması gerektiği belirtilmişti. Bu açıklamalar sonrasında gözlerin çevrildiği Roblox’tan son dakika açıklaması geldi. Bu açıklama ile birlikte Roblox açılacak mı, Roblox ne zaman açılacak araştırmaları da hız kazandı.

Roblox Açılacak mı?

Roblox oyun platformu Türkiye için aldığı kararı paylaştı. Açıklamalarda şirketin geri adım attığı görülürken Türkiye’de temsilcilik açılacağı belirtildi. “Platforma erişimin yeniden sağlanması durumunda Türkiye’de bir ofis açma ve yerel dilde hizmet verecek ek moderatörler de dahil olmak üzere, özel bir ekip işe alma planımız hazırdır. Roblox, Türkiye’deki yerel yasa ve düzenlemelere saygı duymaktadır. Oyuncuların ve geliştiricilerin güvenliğini ön planda tutarak, platforma erişimi yeniden sağlamak amacıyla yerel yetkililerle ve yasal süreçlerle aktif olarak işbirliği içindeyiz.” denilerek yeni karar duyuruldu.

Alınan bu karar sonrasında gözler Türkiye’ye çevrildi. Roblox açıklamasında platforma erişimin yeniden sağlanması şeklinde ifadelere yer verilmesi ise Roblox’un iş birliği için platformun hemen açılmasını istediğini gösterdi. Bu nedenle Roblox’un yeniden açılması için Türkiye’den hamlenin gelmesi bekleniyor. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama ise gelmedi.

Roblox Ne Zaman Engellenmişti?

Roblox Türkiye’de Ağustos ayında engellenmişti. Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) kararıyla erişime kapatılan Roblox aylar sonra yeniden kullanılmaya başlanabilir.