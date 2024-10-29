Türkiye’de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen sosyal yardımlar için Alo 144 üzerinden başvuru yapılabiliyor. 2024’ün ilk 8 ayındaki verileri açıklayan bakanlık, başvurularda rekor seviyelere ulaşıldığını aktardı. Buna göre ilk 8 ayda 3.5 milyon kişi sosyal yardım almak için başvuruda bulundu.
3.7 Milyon Haneye Yardım Yapılıyor
Resmi verilere göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından desteklenen hane sayısı 3.7 milyon. Sadece 2024 yılında 3.5 milyon yeni başvurunun yapılması ise başvuruların ne kadar yüksek olduğunu ortaya koydu. Ekonomik yardım için başvuru yapan 3.5 milyon kişinin de ekleneceği sosyal yardımlarda 2024 sonuna kadar rakamın daha da artması bekleniyor. 2018 ile 2024 yılları arasında sosyal yardım alan hane sayısındaki artış ise şöyle;
- 2018 – 2 milyon 588 bin 969 hane
- 2019 – 2 milyon 501 bin
- 2020 – 2 milyon 450 bin 80
- 2021 – 2 milyon 476 bin 457
- 2022 – 3 milyon 780 bin 424
- 2023 – 4 milyon 444 bin 73
2022 ve 2023’teki yüksek artışın ardından bazı yardımların kesilmesiyle birlikte sayı 3 milyon 733 bin 852’ye gerilemişti. Düzenli olmayan sosyal yardım alan kişi sayısının 17 milyon olduğu Türkiye’de ekonomik veriler geleceğe dair soru işaretleri oluşturdu.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından verilen yardımlarda; eğitim, sağlık, kömür, gıda, barınma ve doğum yardımı gibi destekler yer alıyor.