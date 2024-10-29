Türkiye’de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen sosyal yardımlar için Alo 144 üzerinden başvuru yapılabiliyor. 2024’ün ilk 8 ayındaki verileri açıklayan bakanlık, başvurularda rekor seviyelere ulaşıldığını aktardı. Buna göre ilk 8 ayda 3.5 milyon kişi sosyal yardım almak için başvuruda bulundu.

3.7 Milyon Haneye Yardım Yapılıyor

Resmi verilere göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından desteklenen hane sayısı 3.7 milyon. Sadece 2024 yılında 3.5 milyon yeni başvurunun yapılması ise başvuruların ne kadar yüksek olduğunu ortaya koydu. Ekonomik yardım için başvuru yapan 3.5 milyon kişinin de ekleneceği sosyal yardımlarda 2024 sonuna kadar rakamın daha da artması bekleniyor. 2018 ile 2024 yılları arasında sosyal yardım alan hane sayısındaki artış ise şöyle;

2018 – 2 milyon 588 bin 969 hane

2019 – 2 milyon 501 bin

2020 – 2 milyon 450 bin 80

2021 – 2 milyon 476 bin 457

2022 – 3 milyon 780 bin 424

2023 – 4 milyon 444 bin 73

2022 ve 2023’teki yüksek artışın ardından bazı yardımların kesilmesiyle birlikte sayı 3 milyon 733 bin 852’ye gerilemişti. Düzenli olmayan sosyal yardım alan kişi sayısının 17 milyon olduğu Türkiye’de ekonomik veriler geleceğe dair soru işaretleri oluşturdu.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından verilen yardımlarda; eğitim, sağlık, kömür, gıda, barınma ve doğum yardımı gibi destekler yer alıyor.