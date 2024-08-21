Türkiye’de TRT’nin 3 yıl boyunca Avrupa maçlarının yayın haklarını almasıyla birlikte ücretsiz maç izleme dönemi resmen başladı. TRT’nin yanı sıra TRT’nin Tabii platformunda da yayınlanacak olan maçlar için Türkiye’de milyonlarca kişi yeni Tabii platformuyla tanıştı. Bu nedenle de maçları sorunsuz bir şekilde izlemek isteyenler Tabii Frekans bilgilerini araştırmaya başladı. Peki, Tabii Frekansı kaç? Tabii Spor Frekansı ne? İşte Avrupa maçlarını Tabii’de izlemek isteyenler için seçenekler…

Tabii Frekansı Kaç? Turksat Frekans Bilgileri Var mı?

Tabii frekansı yok. Tabii, TRT’nin dijital bir platformu. Netflix gibi internet üzerinden ya da mobil cihazlar ile izlenebilen bu platform uydu yayınına sahip değil. Bu nedenle Tabii frekans araştırması yapanların bu platformu izlemek için Tabii resmi sitesine giriş yapması yeterli olacak. Platformda ücretsiz üyelik alınarak sadece maçlar değil, diğer içerikler de izlenebilecek.

Tabii Spor Frekansı Ne?

Tabii Spor için özel bir kanal bulunmuyor. Bu nedenle de Tabii Spor Frekansı bulunmuyor. Ancak TRT Spor izlemek isteyenler TRT Spor HD, Türksat 3A 11054 V 30000 3/4 frekansından, Eutelsat 7A 10762 V 30000 5/6 frekansından, D-Smart 86. kanaldan, Digiturk 86. kanaldan, KabloTV 222. kanaldan ve Tivibu 93. kanaldan, Turkcell TV+ 70. kanaldan da TRT Spor’u izleyebilir.

Tabii Spor Nasıl İzlenir?

Tabii Spor için platformda hazırlıklar tamamlandı. Tabii Spor izlemek isteyenlerin platforma giriş yaptıktan sonra Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi gibi bölümlere göz atması yeterli. Ekran resminden de görüleceği üzere platformda; Tabii Spor, Tabii Spor 2 ve Tabii Spor 3 gibi ayrı kanallar üzerinden yayın yapılıyor.

TRT Tabii Ücretli mi?

TRT Tabii şu anda ücretli değil. Ancak yapılan açıklamalarda Türkiye’deki temsilcilerin dışındaki maçların izlenmesi için düşük bir tutara sahip özel bir paketin oluşturulacağı belirtildi. Bu tutarın 91 TL olması bekleniyor.