Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimlerin sonuçlarını resmi site üzerinden duyurmaya devam ediyor. Tüketicilerin korunması ve hile yapan şirketlerin öğrenilmesi adına yapılan bu paylaşımlarda 28 Ekim güncellemesi de yapıldı. Yapılan paylaşımlarda peynir ve zeytinyağı gibi ürünlerde çok fazla hile yapıldığı görüldü.

Taklit Ve Tağşiş Listesine Tulum Peyniri Eklendi

Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar ve Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesi güncellemesinde tulum peynirinde de kullanılmaması gereken içeriklere yer verildiği görüldü. Yapılan son güncellemede sağlığı tehlikeye düşürecek gıda listesinde 109, tağşiş listesinde ise 814 firma yer aldı. Günün en çok tartışma yaratan ürünü ise tulum peyniri oldu. Öyle ki tulum peynirinde de diğer peynir türlerinde olduğu gibi natamisin kullanıldığı ortaya çıktı.

Bakanlık açıklamasında yer alan bilgilere göre Diyarbakır merkezli üretim yapan Yöresel Çermik Peynircilik şirketinin ürettiği tulum peynirinde natamisin eklendiği tespit edildi. Sosyal medya üzerinden yoğun bir şekilde satılan bu peynire karşı vatandaşlar uyarıldı.

Listeye giren bir diğer ürün ise Mersin’de Çırpır Doğal Köy Ürünleri tarafından satılan zeytinyağı oldu. Bu yağda ise farklı yağ karışımları tespit edildi.