Tekirdağ’da Uyuşturucu Operasyonunda 6 Şüpheli Yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Çorlu, Kapaklı ve Hayrabolu ilçelerindeki operasyonda 6 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 398 gram sentetik uyuşturucu, 444 sentetik ecza ve 6 cep telefonu ele geçirildi.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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