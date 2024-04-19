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Tekirdağ’da Uyuşturucu Operasyonunda 6 Şüpheli Yakalandı

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

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İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Çorlu, Kapaklı ve Hayrabolu ilçelerindeki operasyonda 6 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 398 gram sentetik uyuşturucu, 444 sentetik ecza ve 6 cep telefonu ele geçirildi.

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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Uyuşturucu

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