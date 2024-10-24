Türkiye’de artan satış grafiklerini sürdüren Tesla, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için özel bir kampanya başlattı. Elektrikli araçların şarj edilmesi için büyük bir fırsat yaratan Tesla, gün boyunca şarj hizmetinin ücretsiz olarak sunulacağını söyledi.

Tesla Ücretsiz Şarj Kampanyası Ne Zaman Başlayacak?

Tesla’nın aldığı karar Türkiye’deki elektrikli araç kullanıcılarına sosyal medyanda duyuruldu. X hesabından resmi bir paylaşım yapan şirket, tüm elektrikli araçların ücretsiz bir şekilde şarj edilebileceğini ifade etti. 29 Ekim’de geçerli olacak kampanyada herhangi bir ayrım ya da sınır olmayacak.

Tüm elektrikli araçlar Tesla’nın şarj istasyonlarına giderek ücretsiz bir şekilde şarj hizmetinden faydalanabilecek. “Türkiye Cumhuriyeti’nin 101. yılını kutlamak için 29 Ekim’de tüm elektrikli araçlar için Superchargerlar ücretsiz olacak!” denilerek duyurulan kampanya sonrasında Tesla’nın şarj noktaları da merak edilmeye başlandı.

Türkiye’deki Hangi İlde Tesla Şarj İstasyonları Var?

Tesla Supercharger haritasından daha detaylı görülebilecek istasyonların yer aldığı iller şöyle;