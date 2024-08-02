Türk Hava Yolları (THY) 2 Ağustos tarihli İran’a yapılacak seferlerinin ertelendiğini duyurdu. İran’a yapılacak uçuşların 3 Ağustos tarihinde gerçekleştirileceğini duyuran şirket, bu açıklaması ile spekülasyonlara yol açtı. Bu açıklamada erteleme gerekçesine yer verilmediği için THY 2 Ağustos İran seferlerini neden erteledi, İran’da bu akşam ne olacak soruları gündeme taşındı.

THY 2 Ağustos İran Seferlerini Neden Erteledi?

THY 2 Ağustos sefer iptali için İsrail ile İran arasında yaşanan olayları öne sürdü. Ancak net bir gerekçe sunulmadığı gibi bu kararın ardından gözler bu geceye çevrildi. Son yaşanan olaylar sonrasında iki ülke arasındaki gerilimin dozu artmıştı. THY’den bu yönde bir karar gelmesinin ardından ise istihbarat mı alındı soruları gündeme taşındı.

THY’nin iptal edilen ve farklı İran şehirlerine olan seferleri yarın sabah itibariyle planlanacak.