Türkiye’de dün itibariyle en çok konuşulan konulardan birisi GSM operatörlerinin yüksek fiyatlandırmaları olmuştu. Bu durum dünyadaki örnekler ile kıyaslanırken hız üzerinden yapılan testlerde GSM operatörlerinin hepsi sınıfta kaldı.

GSM Operatörleri Ortalamanın Altında

Türkiye’de mobil internet hızı 46.37 Mbps olarak kaydedildi. Dünya genelindeki ortalama ise 55.8 Mbps. Küresel ortalamanın altında kalan internet hızları, üstelik yüksek fiyatla satılıyor. Yüksek zamlar yapan operatörler, fiyat konusunda cömert davranırken altyapı ve hız konusunda aynı tutumu sergilemiyor. Özellikle sabit geniş bant internet hızı Türkiye’de dünya ortalamasının yarısını bile yakalayamıyor.

Sosyal Medyada Tepkiler Artıyor

GSM operatörlerinin bu tutumu, sosyal medyada geniş bir yer buldu. OperatörSoygunu gibi çeşitli etiketler ile etiketlenen operatörler, ağır bir şekilde eleştiriliyor. Zamların geri çekilmesi istense de hiçbir operatör bu konuda adım atmadı. Düşük hızla, yüksek fiyatlarla internet hizmeti sunan operatörlere karşı hükümetten de çözüm bulması isteniyor.

111 Ülke Arasında 58. Sırada

Speedtest.net verilerine göre Türkiye mobil internet hızında 58. sırada yer alıyor. 111 ülke arasından 58. sırada yer alan Türkiye, listenin üstlerinde yer alan ülkelere göre çok gerilerde. İşte ülkelere göre mobil hızlar