Paris 2024 Olimpiyatları’nda 57 kilogram yarı finalinde milli boksör Esra Yıldız Kahraman Lin Yu Ting ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Tayvanlı boksör Lin Yu Ting’i yenemeyen sporcumuz, bronz madalyanın sahibi oldu. 5-0’lık mağlubiyet ile final şansını kaybeden Esra Yıldız Kahraman madalya alarak Türkiye’yi iyi bir şekilde temsil etti. Ancak müsabaka sonrasında Esra Yıldız Kahraman’ın yaptığı XX hareketi gündem oldu.

Milli Sporcu Esra Neden XX Hareketi Yaptı?

Esra Yıldız Kahraman maç sonrasında eliyle XX işareti yaptı. Bu işaret Cezayirli boksör Imane Khelif’e ve rakibi Tayvanlı boksör Lin Yu-Ting’e gönderme olarak gerçekleşti. Cinsiyet tartışmaları nedeniyle olimpiyat öncesinde Imane Khelif ve Lin Yu-Ting’e test yapılmıştı. Testlerde ise sonuç XY olarak açıklanmıştı. Daha önce Dünya Şampiyonası’ndan diskalifiye edilen bu isimlerin olimpiyatlarda yarışmaya başlaması dünya genelinde tartışmaya neden olmuştu.

XX Hareketi Nedir?

XX hareketi, kadınlar için XY ve erkekler için XX olarak bilinen kromozomlara işaret eden bir temsil. Esra Yıldız Kahraman XX hareketi yaparak aslında rakiplerinin kadın değil, erkek olduğuna bir vurgu yaptı. Müsabaka sonrasında açıklamalarda bulunan milli boksör şu ifadeleri kullandı;