Türkiye’de etkisini gösteren kar yağışları, bugün pek çok ilde okullara ara verilmesine neden oldu. Gün boyunca pek çok kentte devam eden kar yağışları ise yarın için okullarda yeniden risk yarattı. Özellikle doğu bölgelerinde artan kar yağışları nedeniyle il valilikleri, 26 Kasım kar tatili için duyurularını yapmaya başladı. Peki, yarın okullar tatil mi? İşte 26 Kasım Kar Tatili Olan İller Listesi..

Yarın Okullar Tatil mi?

Yarın tüm ülke genelinde okullar tatil değil. Ancak il valilikleri tarafından alınan kararlar gereği il bazında tatil durumu bulunuyor. Bu nedenle yurt genelinde olmasa da okulların büyük bir bölümü yarın tatil olacak ve öğrenciler okullara gitmeyecek. Yoğun kar yağışı nedeniyle ortaya çıkan olumsuzluklar nedeniyle okullar tatil edilmiş durumda. 26 Kasım kar tatili olan iller listesinde yer alan illerde okullar 1 gün daha tatil oldu.

İşte 26 Kasım Kar Tatili Olan İller Listesi..

26 Kasım kar tatili olan iller listesi şöyle;