Türkiye’de emeklilik sistemi için kapsamlı bir değişiklik yapılacak. Yeni emeklilik sistemi adı altında hazırlanan çalışmalarda emeklilik süresi, prim ve yaş gibi tüm kriterler yeniden değerlendiriliyor. Konuyla ilgili ilk resmi açıklama AK Partili Abdullah Güler’den gelirken masada 3 formül olduğu ve bu 3 formülden birisinin devreye alınacağı ortaya çıktı. “Gelişmiş ülkelerdeki uygulamayı esas alırsak emeklilikte üç tane başlık öne çıkıyor.” diyerek bu konuda net ifadeler kullanan Güler, yeni sistem için hazırlıkların sürdüğü mesajını vermişti.

Yaş Arttırılacak

Türkiye’de 40 ve 50 yaşlarında dahi emekli olunabildiğini aktaran Güler, bu konuda kapsamlı bir değişime gidileceğini de söyledi. Bu nedenle Türkiye’de emekli olma yaşı arttırılacak. Hangi formül tercih edilirse edilsin erken emekliliğin önü kapatılacak. Böylece emekli ve çalışan dengesinin koruması ve sürdürülebilir bir emeklilik politikasının yürürlüğe girmesi hedefleniyor. Emeklilikte Türkiye’nin üzerinde durduğu seçenek 65 yaş öncesinde emekliliğin olmaması.

Prim Süreleri Düzenlenecek

Yaşın arttırılmasının yanı sıra prim sürelerinde de düzenlemeye gidilecek. Daha fazla prim ödeyen için daha fazla maşa gibi seçenekler masada. Ayrıca Bağkur gibi sigorta kollarında daha yüksek prim ödemeleri zorunluluğu düşürülecek ve 4A, 4B ve 4C arasındaki büyük ayrımlar ortadan kaldırılacak.

Aylık Bağlama Oranları Değişecek

Yeni düzenlemenin en önemli bölümlerinden birisi de aylık bağlanma oranlarında yaşanacak. 2000ile 2008 yılları arasında yapılan hesaplamalar farklı olurken 2008 sonrasında tamamen değiştirildi ve düşük oranlar ile hesaplamalar yapılmaya başlandı. Bu nedenle 2008 sonrası için aylık bağlanma oranları değiştirilecek. Emekliler için düşük kalan maaşlarda da böylece iyileştirme yapılacak.