Türkiye’de Tarım ve Orman Bakanlığı, ürünlerden aldığı numunelerin sonuçlarını duyurdu. Açıklamalarda ihlal tespit edilen ürünlerin tek tek listelendiği belirtilirken en çok tağşiş yapılan ürünlerin başında zeytinyağı yer aldı. Bu nedenle de zeytinyağı tüketen kişiler Zeytinyağı Tağşiş Listesi araştırmalarına başladı. Peki, Zeytinyağı Tağşiş Listesi 2024 listesinde hangi şirketler yer aldı? İşte detaylar.

Zeytinyağı Tağşiş Listesi Resmen Yayınlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinden yeni listeyi paylaştı. Sürekli güncelleneceği belirtilen listede zeytinyağına kalitesiz, düşük kalitede zeytinyağlarının karıştırıldığı, ayçiçeği yağı gibi farklı tohum yağlarının katıldığı görüldü. 16 Ekim güncellemesinde bozulan, değiştirilen ve tüketilmesinin sağlığa tehlikeli olduğu belirtilen ürünlere karşı tüketicilerin dikkatli olması istendi. İşte Zeytinyağı Tağşiş Listesinde yer alan şirketler;