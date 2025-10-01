248 Gün Sonra Mahkeme Kararı Çıktı: Ayşe Barım Tahliye Edildi

Gezi Parkı olaylarıyla bağlantılı olarak “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme” suçlamasıyla yargılanan menajer Ayşe Barım, 248 gün süren cezaevi sürecinin ardından ev hapsi şartıyla tahliye edildi.

Bugün ikinci kez hakim karşısına çıkan Barım için avukatları tutuksuz yargılanma talebinde bulundu. Duruşma savcısı ise tutukluluk halinin devamını istedi. Mahkeme, Barım’ın beyin ve kalp rahatsızlıklarına dair raporları, Adli Tıp Kurumu’nun değerlendirmeleri ile tanık ifadelerini göz önünde bulundurarak tutukluluğun ölçülü olmadığına karar verdi.

Verilen karara göre Barım, yurtdışına çıkış yasağı ve konutu terk etmeme şartlarıyla ev hapsine alınacak.

Duruşmada Hümeyra, Bergüzar Korel, Ceyda Düvenci, Dolunay Soysert, Halit Ergenç, Mehmet Günsür, Nejat İşler, Nehir Erdoğan, Rıza Kocaoğlu, Selma Ergeç, Şükran Ovalı ve Zafer Algöz gibi ünlü isimler ifade verdi.

Mahkeme, Barım’ın tutukluluk süresini ve sağlık durumunu dikkate alarak, adli kontrol tedbirleriyle tahliyesine karar verdi.